Pietra Quintela abre o coração sobre participação em ‘Tudo Por Um Pop Star 2’: “Muito especial e divertido”

Oficialmente lançado em 10 de outubro, o romance teen “Tudo Por Um Pop Star 2″ integrou Pietra Quintela em seu elenco. A jovem atriz, que também estreou como protagonista em “Princesa Adormecida”, falou sobre sua experiência na produção.

“Foi muito especial e muito divertido. As gravações estavam sendo feitas no Rio, então aproveitei para passar uns dias lá, porque eu amo o Rio de Janeiro”, contou a atriz.

Com a oportunidade de reencontrar e trabalhar com amigos como Bela Fernandes e Lucas Burgatti, Pietra mencionou sua empolgação: “Trabalhei com a Bela e com o Lucas em ‘As Aventuras de Poliana’, então foi muito bom revê-los e gravar com eles. E, claro, o fato de eu ser fã da história também me empolgou muito, então foi muito divertido participar desse segundo filme.”

O carinho pelo elenco se estendeu também para novos colegas de cena, como Gabriela Saraivah e Laura Castro, e para Hugo Gloss, com quem compartilhou cenas. “Foi um super prazer conhecer ele, é demais, a gente conversou bastante”, disse.

Paixão por atuar

Pietra Quintela também não deixou escapar seu amor pela carreira de atriz. “Eu sou muito apaixonada pelo que faço e me apaixonei completamente pelo cinema”, disse. Inspirado na obra de Thalita Rebouças, “Tudo Por Um Pop Star 2″ traz Pietra como uma produtora e influenciadora, uma personagem mais velha que a própria atriz.

“Foi a primeira personagem que fiz que era mais velha do que a minha idade. Não diria que foi um desafio, mas foi uma experiência diferente”, contou.

“Eu sempre fico muito ansiosa para ver como ficou o meu trabalho depois da edição… ver no cinema para mim muda tudo! Acho muito legal que a continuação traz uma história completamente diferente, com novas amigas e uma nova emoção atrás desse outro popstar, algo que, no primeiro filme, era mais platônico e nesse se torna mais real”, completou..

Trama

“Tudo Por Um Pop Star 2″ chegou aos cinemas em 10 de outubro e traz de volta as inseparáveis amigas Duda, Bia e Julinha, interpretadas por Gabriella Saraivah, Laura Castro e Bela Fernandes. A nova história celebra 15 anos de amizade, com as três planejando assistir ao último show de um famoso astro pop que tem um passado romântico com Duda.

Com direção de Marco Antonio de Carvalho, o longa mistura nostalgia, humor e novos desafios, mantendo a essência do primeiro filme de 2018. Com a promessa de diversão e surpresas, a produção também resgata elementos icônicos do original.

Assista ao trailer: