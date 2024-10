A Fiesta de Día de Muertos acontece no próximo final de semana, nos dias 2 e 3 de novembro, no Memorial da América Latina, prometendo deixar seu Halloween ainda mais divertido!

Organizado pela Art Shine Eventos em parceria com o Consulado do México, o evento homenageia os que partiram com uma programação rica em cultura, incluindo gastronomia mexicana, exposições de altares, apresentações de lucha libre, oficinas, shows de Mariachis e o Concurso de Catrinas e Catríns, com prêmios que podem chegar a R$ 1.000,00.

Fiesta de Día de Muertos: festival de cultura mexicana acontece no próximo final de semana em São Paulo (Rafael Guirro Photo/Reprodução/Divulgação)

O festival celebra a simbologia do México, onde as coloridas caveiras representam a morte como parte da vida. Flores e a cor laranja enfeitam os altares, guiando as almas de volta para casa.

“O Día de Muertos é um festival cultural do México. Nele, as pessoas seguem a crença que prevê uma espécie de ‘retorno temporário’ dos seus entes queridos falecidos, que viriam do mundo dos mortos para visitar os vivos trazendo a prosperidade sobre suas famílias. E esse ano o evento está bem maior, ocupando os dois lados do Memorial da América Latina, interligados pela passarela, com apresentação de mais de 150 artistas”, afirma Márcio Alvarez, CEO da Art Shine Eventos.

A programação inclui um Festival de Comida Mexicana, com tacos, burritos e bebidas típicas, além de opções de outras nacionalidades. A exposição de altares na Galeria Marta Traba homenageará Frida Kahlo e Tarsila do Amaral, enquanto os amantes da luta livre poderão aproveitar as performances de luchadores mascarados.

O evento também contará com uma feira de artesãos e atividades para crianças, incluindo um concurso de fantasias e um espaço kids. Venha celebrar a vida e a cultura mexicana!

Serviço | Fiesta de Día de Muertos

Entrada: gratuito.

Data e hora: 02 e 03/11 Horário: 11h às 21h

Local: Memorial da América Latina - Avenida Mário de Andrade, 664 - Barra Funda

Acesso: Próximo ao Metrô Barra Funda

Entradas: Portões 02, 05, 09 e 12

Bicicletário: Ao lado portão 09

Pet Friendly