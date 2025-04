Criança morre após comer ovo de Páscoa ganho de presente e principal suspeita é envenenamento

A Polícia Civil está investigando o caso de uma criança, de sete anos, que morreu após comer um ovo de Páscoa. Além dele, a irmã e a mãe estão internadas na UTI após consumirem o mesmo ovo.

Como detalhado pelo site G1, o caso aconteceu em Imperatriz (MA), e a principal hipótese no momento é um suposto envenenamento.

Segundo o pai da criança, o ovo chegou à casa da família por meio de um motoboy, como se fosse um presente.

Em um bilhete, havia ainda a mensagem ‘Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa’. Não há informação sobre quem enviou.

No entanto, logo após comerem o ovo, várias pessoas da mesma família começaram a passar mal.

Foi o pai da criança, ex-marido da mãe, quem viu o que estava acontecendo e realizou os primeiros socorros.

No entanto, a criança não resistiu. Já a irmã da vítima e a mãe seguem internadas.

Ainda de acordo com as informações, a PC informou ainda que o caso está sendo investigado com prioridade e que as amostras do ovo foram enviadas para análise.

Com informaçõe do site G1