Pimenta nas partes íntimas: mais um preso por tortura e outros crimes cometidos por falsa religiosa

Um homem de 23 anos foi preso esta semana por suspeita de envolvimento em tortura contra uma adolescente em um caso investigado desde março.

ANÚNCIO

De acordo com o g1, o crime aconteceu no Gama, no Distrito Federal, quando Hayara Vitória Pereira Nunes, de 22 anos, foi presa por tortura e exploração sexual de adolescentes.

A jovem se apresentava como mãe de santo e mantinha o local como suposto centro religioso e casa de prostituição. Lá, pessoas eram acolhidas e logo coagidas a se prostituir e a realizar serviços domésticos, sob a justificativa de pagar despesas de moradia, água, enfim, gastos de sustento de uma pessoa.

Segundo a Polícia Civil (PCDF), o homem estaria envolvido na tortura de uma adolescente transexual de 17 anos, que teve as mãos e língua queimadas pela acusada.

A mãe da vítima conta que um dia recebeu uma ligação informando que a filha estava sendo vítima de violência sexual e psicológica. Depois de sofrer a tortura, a adolescente conseguiu fugir da casa e procurou a família.

Outras vítimas foram localizadas após a prisão de Hayara e os depoimentos são chocantes. Entre os relatos, uma das vítimas relatou que recebeu tapas na cara, foi obrigada a ter pimenta inserida em partes íntimas e a ingerir fezes.

Os crimes identificados foram estupro, tortura, violência física e psicológica, exploração sexual contra adolescentes, redução de um ser humano à condição análoga à de escravo e outros.

ANÚNCIO

Leia mais:

Investigação aponta detalhes da morte de menino que foi jogado de ponte pelo próprio pai

Policiais denunciados por estupro de jovem que pediu ajuda para voltar para casa são indiciados

Bebê está em estado grave com lesões compatíveis com abuso sexual

“Minha mãe biológica está acobertando”: adolescente revela em rede social abusos que a fizeram desaparecer