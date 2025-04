Mãe e pai são presos acusados de matar homem suspeito de estuprar a filha adolescente

Um homem de 29 anos e uma mulher de 32 foram presos por envolvimento no homicídio de Miguel Ângelo da Silva Moreira, 35, e no sequestro e cárcere privado de seus 3 filhos.

Como detalhado pelo site Gazeta Digital, a vítima foi encontrada com cortes no pescoço ao lado de um bilhete com os dizeres: “morri porque sou estuprador”.

Como revelado pela Polícia Civil, Miguel Ângelo foi “julgado” e executado após ser acusado de abusar da filha mais velha do casal.

Segundo informações, o pai e a mãe da jovem supostamente integravam uma facção criminosa na cidade.

O suposto abusador foi encontrado morto dentro de sua residência, em Pedra Preta (MT), no dia 21 de março de 2025.

Conforme relatado, os filhos de Miguel foram sequestrados na noite anterior ao homicídio. Primeiro, eles foram mantidos em cárcere privado e depois foram entregues aos cuidados da mãe pelo casal.

Ainda de acordo com as informações, o casal foi preso nesta semana e o caso seguirá em investigação.

Com informaçõe do site Gazeta Digital