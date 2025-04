Assassinato e mãe estuprada na frente da filha: após furar pneus de carro, família é assaltada na estrada

Um crime horrendo ocorreu na rodovia PA-475, na divisa entre os municípios de Moju e Tailândia, no nordeste paraense.

De acordo com o portal de notícias O Liberal, um empresário de 45 anos foi assassinado a tiros após ser rendido com a esposa e a filha durante um assalto.

Segundo informações da Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira (17), a família seguia dirigia com destino a Tailândia, quando o veículo teve três pneus estourados ao passar por um buraco na estrada.

As vítimas foram então abordadas um assaltante armado que os obrigou a entrar em uma plantação próxima à pista, onde todos foram amarrados.

Um criminoso estuprou a esposa do empresário na frente da filha do casal. Após o abuso, as duas conseguiram se soltar e tentaram fugir junto com o empresário, mas ele acabou atingido por disparos e morreu no local.

O assaltante fugiu levando dinheiro e joias da família e até o momento não foi localizado. As investigações continuam e o caso gerou revolta nas redes sociais entre os moradores da região, que cobram mais segurança no trecho e ações mais eficazes do poder público.

