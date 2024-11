‘Guerra no Trânsito’: Acidentes e desentendimentos se destacam nesta série

A série ‘Guerra no Trânsito’ (Road Wars) estreia na sexta-feira, 8 de novembro, mostrando casos de motoristas descontrolados no trânsito das grandes e médias cidades. Repleta de flagrantes reais, a produção torna-se um alerta sobre o comportamento extremo das pessoas diante de acidentes e situações desafiadoras.

Quando e onde assistir a série ‘Guerra no Trânsito’ na televisão

A produção ‘Guerra no Trânsito’, baseada em momentos reais, estreia na programação do canal fechado A&E na sexta-feira, 8 de novembro, às 23h50, retratando momentos lamentáveis da crescente violência no trânsito nos Estados Unidos, capturando situações causadas por condições adversas, acidentes e brigas.

Guerra no Trânsito Acidentes reais são levados para TV nesta nova série do A&E (A&E/Reprodução)

O que acontece no capítulo de estreia da série ‘Guerra no Trânsito’

O canal exibe dois episódios por semana da série ‘Guerra no Trânsito’ e no primeiro um caminhoneiro tem um encontro furioso com um homem que fez críticas a ele, além de o ofender, em Washington, e outra motorista agressiva não consegue ultrapassar o carro da frente e descarrega sua raiva jogando garrafas no para-brisa do carro.

No episódio seguinte, um taxista da Pensilvânia fica dividido entre a vida e a morte quando seu passageiro o sequestra sob a mira de uma arma e, no Texas, um motorista não consegue controlar sua raiva e ameaça outras pessoas com um machado.