Prime Video anuncia painel na CCXP24 com novidades exclusivas e talentos de “Reacher”, “A Roda do Tempo” e mais

O Prime Video revelou hoje os detalhes de sua participação na CCXP24, prometendo trazer aos fãs uma série de novidades e conteúdos exclusivos. O painel será realizado no Palco Thunder, no sábado, dia 7 de dezembro, às 19h30, e contará com a presença de talentos das produções globais como Reacher, Nível Secreto, Sua Culpa, Invencível, A Roda do Tempo, além da série local Tremembé, inspirada em fatos reais. Aline Diniz e Ikaro Kadoshi serão os apresentadores do evento.

Entre os convidados especiais estão Alan Ritchson (Jack Reacher), Sandra Oh (Debbie Grayson de Invencível), Gillian Jacobs (Samantha Eve Wilkins/Atom Eve de Invencível), Josha Stradowski (Rand al’Thor de A Roda do Tempo) e Marina Ruy Barbosa (Suzane von Richthofen de Tremembé), entre muitos outros.

Além disso, a primeira ativação do Prime Video na CCXP24 acontecerá em um estande de 1.080 metros quadrados, repleto de atividades e interações com produções Originais da Amazon, como Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, Hazbin Hotel, Reacher, Fallout, Gen V/The Boys e muito mais. O espaço também contará com um palco para convidados surpresa e atividades especiais ao longo dos dias do evento.

Confira mais detalhes das produções que marcarão presença na CCXP24:

Reacher

Na terceira temporada de Reacher, baseada no livro Persuader de Lee Child, o protagonista Jack Reacher (interpretado por Alan Ritchson) deve se disfarçar para resgatar um informante de um inimigo perigoso do seu passado. A série, que já foi um grande sucesso no Prime Video, retorna com novos episódios em 2025.

Nível Secreto

De Love, Death + Robots, Nível Secreto é uma série de animação para adultos que mistura universos de videogames com histórias originais. Criada por Tim Miller, a produção promete muito ação e referências para os gamers.

Sua Culpa

Sequência de Minha Culpa, Sua Culpa traz novamente os protagonistas Nicole Wallace e Gabriel Guevara em um romance que precisa superar obstáculos familiares e novos desafios. A série é baseada na trilogia best-seller de Mercedes Ron.

Invencível

A série animada Invencível, baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman, segue o jovem Mark Grayson, que herda os superpoderes de seu pai. A segunda temporada continua a história de Mark e seu confronto com um mundo cheio de desafios e revelações.

A Roda do Tempo

Em sua terceira temporada, A Roda do Tempo segue a jornada de Rand al’Thor, o Dragão Renascido, enquanto enfrenta novas ameaças e tenta equilibrar seu destino entre Luz e Escuridão. A produção é baseada na série best-seller de Robert Jordan.

Tremembé

A nova série brasileira Tremembé, inspirada em fatos reais, aborda a trajetória de criminosos famosos dentro do sistema penitenciário, como Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos. Com um elenco de peso, a série promete prender a atenção do público com histórias emocionantes e impactantes.