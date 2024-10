D23 Brasil: maior evento da Disney em São Paulo trará Espaço de Compressão para pessoas neurodivergentes

A D23 Brasil terá sua primeira edição no país em 08, 09 e 10 de novembro, reunindo toda a vitrine da cultura pop que a marca imprimiu nos últimos anos, com programações dedicada à Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, National Geographic, Disney Parks, Star e Radio Disney.

ANÚNCIO

A fim de tornar o evento inclusivo, uma das ferramentas utilizadas pela organização está no Espaço de Compressão promovido para pessoas neurodivergentes. Trata-se de uma área de regulação sensorial voltada para pessoas atípicas e um número limitado de acompanhantes.

O ambiente foi arquitetado para auxiliar na estabilização e redução do estresse sensorial, somada a uma equipe de acolhimento. Além do espaço, os visitantes terão à disposição um kit para redução de estímulos que poderá ser retirado no espaço para utilização durante o evento, sujeito à consulta do regulamento.

Além de trazer as novidades que sondam o universo Disney, os participantes poderão explorar diversos conteúdos criativos, além das experiências de interação e informações de primeira mão divulgadas nos paineis.

Leia mais:

SERVIÇO | D23 Brasil

Data: 08, 09 e 10 de novembro de 2024;

Local: Transamérica Expo Center (Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – São Paulo);

ANÚNCIO

Site: d23brasil.com;

Idade recomendada: a partir de 10 anos;

Acessibilidade: A D23 contará com recursos de acessibilidade, consulte o FAQ para mais informações.