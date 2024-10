Noite coreana em São Paulo traz banquete típico sobre como acontece uma refeição festiva na Coreia

Paulo Shin, chef conceituado e filho de coreanos fundadores do restaurante de gastronomia sul-coreana Komah, na capital paulista, é o responsável por uma noite de preparo típico, a fim de revelar ao público como é uma verdadeira refeição festiva na Coreia.

ANÚNCIO

O evento vai acontecer no restaurante Dalva e Dito, por meio de um projeto idealizado por Alex Atala.

“O Paulo já foi da nossa equipe, é um amigo querido e um embaixador no Brasil todo da culinária coreana. Estamos muito felizes em tê-lo de volta em nossa casa”, diz Alex Atala.

A noite coreana, em 26 de outubro (sábado), contará com um jantar trazendo o mosaico de nacionalidades que foram compondo a cena gastronômica, social e cultural de São Paulo ao longo de décadas de imigração.

O intuito da presença de Paulo no projeto é trazer diversidade de sabores, entre o salgado, o doce, o ácido e o picante, além de agregar alguns toques brasileiros. O banquete terá etapas, contendo uma interação do público com o cardápio.

O jantar acontece em 26 de outubro de 2024, às 19h e às 21h, no restaurante Dalva e Dito. Com 100 lugares, as reservas podem ser feitas pelo email: maitre@dalvaedito.com.br. Endereço: R. Padre João Manuel, 1115 - Cerqueira César.

Leia também: