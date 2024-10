Rolê gratuito em SP: MIS Experience traz arte, gastronomia e música em Feira Criativa Mente

O MIS Experience receberá um evento gratuito no sábado, 12 de outubro, a partir das 11h, contendo arte, tecnologia, interatividade, gastronomia, música e inovação. A Feira Criativa Mente ocorrerá na área externa do museu, contendo arte, yoga, bem-estar e o comércio de pequenos produtores. Também acontecerá uma roda de conversa sobre saúde mental na ocasião.

A Feira Criativa Mente tem como objetivo manifestar a arte como alternativa de cura para questões de saúde mental. O projeto foi idealizado por Karol Martins, que tinha como objetivo ajudar sua mãe, Helena, a se ver livre da depressão.

Atualmente a dupla de mãe e filha atuam juntas, com Helena responsável pela curadoria. Ao longo de cinco anos, mais de 1.500 artesãos já expuseram em trinta edições realizadas, somando uma média de público de 500 pessoas em cada evento.

Foto da 3ª edição da Feira Criativa Mente, realizada em 2019 na Casa Tegra. Créditos: Flashbang (Reprodução/Divulgação)

O evento do sábado (12) contará com aula de yoga, recreação infantil, roda de conversa sobre saúde mental das crianças e apresentação de artistas independentes no Sarau Declama!, além da presença de marcas autorais de gastronomia artesanal e opções de presentes criativos. Pets também serão bem-vindos à feira.

Programação | Feira Criativa Mente no MIS Experience

11h | Aula de yoga com Amanda Marche – para todos os níveis. Os participantes devem trazer seu próprio tapete.

12h às 17h | Recreação – Sementores

13h30 | Oficina de incensos com Thais Constantino

14h30 | Roda de conversa – “Saúde mental das crianças”, com participação de Bruno Campanella (@campapai) e Carolina Mendonça (@carolmendoncaeducparental) e mediação de Karol Martins

16h | Sarau DECLAMA! – Apresentação de artistas independentes (música, arte e poesia)

Aula de yoga na Feira Criativa Mente. Créditos: acervo pessoal (Reprodução/Divulgação)

Serviço | Feira Criativa Mente no MIS Experience*

Data: 12 de outubro

Horário: das 11h às 19h

Endereço: MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca

Ingresso: gratuito. A participação no evento não dá direito a ingressos para a exposição em cartaz “Notre-Dame de Paris: uma viagem pela Catedral”. Esses devem ser adquiridos à parte.

*Evento pet friendly