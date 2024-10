Rolê cultural em SP: filme premiado em Cannes, ‘Folhas de Outono’, será exibido gratuitamente no MIS

Still do filme “Folhas de outono”

O MIS receberá a exibição do longa-metragem ‘Folha de Outono’, na próxima terça-feira (8), às 19h, na edição de outubro do programa mensal Ciclo de Cinema e Psicanálise. Com a classificação indicativa de 12 anos, os ingressos são gratuitos e deverão ser retirados na bilheteria do museu com uma hora de antecedência.

Com a direção de Aki Kaurismäki, ‘Folhas de Outono’ é ambientado na atual Helsinki, capital da Finlândia, trazendo a história de Ansa (Alma Pöysti) e Holappa (Jussi Vatanen), duas almas em busca de um amor verdadeiro prestes a enfrentar diversos obstáculos.

Depois do filme, o evento contará com um debate na presença da psicanalista Adriana Nagalli de Oliveira e da roteirista Fernanda Boggio, mediado pela psicanalista Luciana Saddi, a curadora do programa.

A produção ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2023,estando na primeira posição da lista de melhores filmes do ano da revista Time, que apontou o diretor como “o mestre da comédia humanista de humor seco”.

Still do filme “Folhas de outono”. (Reprodução: Malla Hukkanen ©Sputnik)

O filme também também recebeu duas indicações no Globo de Ouro 2024 em Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical para Alma Pöysti.

Serviço | Ciclo de Cinema e Psicanálise – “Folhas de outono”

Data: 08 de outubro, às 19h

Local: Auditório MIS

Av. Europa, 158, Jd. Europa – São Paulo, SP

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS)

Classificação: 12 anos

