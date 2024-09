Castelo Rá-Tim-Bum ganha exposição em São Paulo para celebrar 30 anos de história; saiba como visitar

Para a alegria dos nascidos nos anos 90 e início dos anos 2000, Castelo Rá-Tim-Bum está de volta com uma exposição em São Paulo, a fim de celebrar seus 30 anos de história e reviver muitas memórias.

ANÚNCIO

A produção de grande destaque da TV brasileira foi responsável por influenciar e moldar uma cultura de consumo há décadas, sendo um dos melhores produtos audiovisuais do meio. A mostra, contendo 18 ambientes do seriado, é promovida pela TV Cultura/Fundação Padre Anchieta, em parceria com a Boldly Go Entretenimento e o Atelier Casa do Trem Cenografia.

A Exposição Castelo Rá-Tim-Bum - 30 anos, chega em 10 de outubro na capital paulista, utilizando o espaço do Solar Fábio Prado, trazendo itens originais e salas inéditas, além de apresentar uma fachada do Castelo com mais de 17 metros de altura. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site: www.expocasteloratimbum.com.br.

Castelo Rá-Tim-Bum ganha exposição em São Paulo para celebrar 30 anos; saiba como visitar (Reprodução/Divulgação)

Informações adicionais e serviço

A fim de garantir a visita no espaço, é importante adquirir os ingressos com antecedência, haja vista o limite de visitações. No site, também é possível consultar para quais datas e horários, além dos tickets disponíveis para compra.

Leia mais:

A exposição funcionará de terças às sextas, das 12h às 20h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 20h (sujeito à lotação). Confira os detalhes:

EXPOSIÇÃO CASTELO RÁ-TIM-BUM - 30 ANOS