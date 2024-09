Com muito humor e pitadas de terror, Agatha Desde Sempre mostra que Marvel ainda pode ser agradável

Se os fãs mais fervorosos da Marvel estavam com um certo receio sobre a nova aposta do estúdio em ‘Ágatha Desde Sempre’, o primeiro episódio já mostra uma série com a fórmula perfeita: história cativante, muito humor e, claro, referências aos quadrinhos logo nos dois primeiros capítulos.

No primeiro episódio, com um tom ainda morno, Agatha Harkness, ou melhor, Agnes, vivida por Kathryn Hahn, leva uma vida comum de detetive policial na pacata cidade de Westview, até que a resolução de um mistério e aparição do antigo romance Rio Vidal, interpretado por Aubrey Plaza, mostra que aquele não é a verdadeira vida da bruxa, que perdeu os encantos em Wandavision (2021).

Já para o final do episódio, outro personagem que, a princípio, é apenas um “fã” de bruxas e especialmente de Agatha, mas que ainda está cercado de mistérios, ajuda a bruxa esmeralda a sair do encanto e relembrar sua verdadeira vocação: uma bruxa odiada pelas outras. Mostrado apenas como um adolescente, que ainda não tem o nome revelado, o “aprendiz” de bruxaria é interpretado por Joe Locke, da série ‘Heartstopper’.

No segundo episódio, já consciente da sua verdadeira personalidade, Agatha precisa fugir do passado enquanto pensa em como recuperar seus poderes.

Seu “estagiário” então mostra que ele sabe até demais sobre o mundo da bruxaria, indicando que Ágatha deve percorrer o ‘Caminho das Bruxas’ se quiser voltar aos dias de glórias.

É assim então que Agatha, o adolescente que não tem o nome revelado e seu coven, composto por Jennifer Kale (Sasheer Zamata), Alice (Ali Ahn), Lilia Calderu (Patti LuPone) e Sharon Davis/Mrs. Heart (Debra Jo Rupp) embarcam no Caminho, para que cada uma possa recuperar seus dias majestosos de bruxas e responder mistérios do passado.

O episódio ainda tem tempo de apresentar Sete Salém, que junto com Rio Vidal são as vilãs da série. Os dois primeiros episódios de ‘Ágatha Desde Sempre’ chegam está disponível no streaming da Disney + nesta quarta-feira, que terá outros episódios semanais.

