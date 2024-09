Para os amantes do gênero crime e drama, ‘A Máquina’ é uma nova produção mexicana do Disney+, a ser estreada na plataforma de streaming em 9 de outubro. Os materiais foram compartilhados nesta quinta-feira (5).

A série, que já conta com trailer e pôster novos, é estrelada por Garl García Bernal, Diego Luna e Eiza González. Além do elenco principal, a lista se estende com outros nomes como Jorge Perugorría, Andrés Delgado, Karina Gidi, Dariam Coco e Lucía Méndez.

Confira a sinopse da trama

‘A Máquina’: conheça a nova série de crime e drama do Disney+ que estreia em 9 de outubro (Reprodução/Disney+)

“Após uma derrota devastadora, Esteban “La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) se encontra em uma situação ruim em sua carreira como pugilista. Para sua sorte, seu empresário e melhor amigo Andy Luján (Diego Luna) está determinado a trazê-lo de volta à sua antiga glória. Mas quando uma organização maligna entra em cena, a luta por revanche se transforma em morte. Enquanto batalha para recuperar sua carreira, Esteban deve lidar com seus demônios pessoais e proteger sua família, que inclui sua ex-mulher Irasema (Eiza González), uma jornalista que está prestes a colidir com o lado negro do mundo do boxe.”

A Máquina é uma produção da Searchlight Television e da La Corriente del Golfo, produtora de Gael García Bernal (E Sua Mãe Também, VIVA – A VIDA É UMA FESTA) e Diego Luna (E Sua Mãe Também, ROGUE ONE: UMA HISTÓRIA STAR WARS, Pan y circo, Andor), com transmissão direta no Disney+. A série contará com seis episídios no total.

Marco Ramírez (Demolidor) é responsável pela produção executiva e showrunner da série, com García Bernal, Luna, Gabriel Ripstein, Gerardo Gatica, Leandro Halperín, Adam Fishbach e Kyzza Terrazas como produtores executivos. Gabriel Ripstein (600 milhas, Un extraño enemigo) assume a direção.

Confira o trailer oficial: