MIS traz exposição gratuita sobre Frida Kahlo em São Paulo com oficina especial

Pela primeira vez no Brasil, o MIS inaugura a exposição “Frida: uma visão singular de beleza e dor”, da fotógrafa Julia Fullerton-Baten, trazendo 18 imagens em homenagem à pintora mexicana, 70 anos depois de sua morte, registradas na Cidade do México.

Para o projeto de Julia Fullerton-Baten, fotógrafa responsável pela exposição, houve a colaboração de modelos, um figurinista de cinema local e produtores mexicanos. Julia teve acesso a locais ocultos e secretos para desenvolver seu trabalho.

A fotógrafa contou com acessos a uma mansão abandonada no coração da Cidade do México, uma residência privada projetada pelo arquiteto de renome internacional Luis Barragán, antigas fazendas repletas de história e a enigmática Ilha das Bonecas, em Xochimilco, famosa por seus jardins flutuantes e permeada de misticismo.

“O resultado que vemos é uma série imagética que captura a vibrante energia e a força inconfundível de Frida por meio de cenários e figurinos mexicanos contemporâneos”, diz João Kulcsár curador da exposição.

“Quando olho para suas pinturas, sinto-me inspirada a ser corajosa. Quando olho para suas pinturas, sinto seu amor pelo México”, comenta Julia.

Oficina especial na exposição

Além das obras expostas no espaço, a mostra também contará com a oficina gratuita “Retratos como Frida (Somos Frida)” em 17 de outubro. Ao longo da dinâmica, o público poderá produzir um retrato em um fundo infinito colorido, fazendo uso de adereços escolhidos pelo participante e com referências das imagens de Frida Kahlo.

A atividade ocorrerá às 18h, no foyer térreo do MIS, contando com apenas 30 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada. Confira as informações da exposição:

Serviço

Frida, uma visão singular de beleza e dor | Por Julia Fullerton-Batten e curadoria de João Kulcsár