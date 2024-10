Já pode comemorar: Castelo Rá-Tim-Bum está de volta com uma exposição em São Paulo, a fim de celebrar seus 30 anos de história e reviver muitas memórias, especialmente aos que tiveram infância nos anos 90 e início dos anos 2000. A mostra, que acontece a partir desta quinta-feira (18), será a maior realizada no Brasil, ocupando mais de 600m², com 18 ambientes, mais de 200 fotos do acervo inédito, no Solar Fabio Prado.

A produção de grande destaque da TV brasileira foi responsável por influenciar e moldar uma cultura de consumo há décadas, sendo um dos melhores produtos audiovisuais do meio. A mostra, contendo 18 ambientes do seriado, é promovida pela TV Cultura/Fundação Padre Anchieta, em parceria com a Boldly Go Entretenimento e o Atelier Casa do Trem Cenografia.

Saiba o que você vai encontrar na nova exposição de 30 anos de ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ em SP (Reprodução/Divulgação)

O que você vai encontrar

Uma das surpresas da mostra será o Hall do icônico Dr. Victor, uma homenagem ao ator Sérgio Mamberti, onde estarão expostos o figurino original, várias imagens e textos inéditos. Os participantes também podem utilizar da tecnologia no livro mágico, apresentando os poemas de todos os episódios da série.

O QR Code dará acesso ao audioguia, a fim de promover uma imersão durante a visita com a voz da personagem Penélope, a repórter popular que apresentava seu próprio telejornal no seriado, interpretado por Angela Dip.

Para os fãs dos bonecos, todos tiveram sua regravação produzida pelos dubladores da época com frases novas que remetem a história ao longo dessas três décadas de Castelo Rá-Tim-Bum. A exposição no Solar Fábio Prado contará também com uma viagem no tempo, por meio dos espaços e personagens.

Ingressos

Os ingressos para a Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos já estão à venda no site www.expocasteloratimbum.com.br. O funcionamento da exposição será de terças às sextas, das 12h às 20h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 20h (sujeito à lotação).

Os convites são limitados, sendo necessário efetuar a compra com antecedência para não correr o risco de ficar sem. No site é possível consultar para quais datas e horários há ingressos disponíveis.

SERVIÇO | EXPOSIÇÃO CASTELO RÁ-TIM-BUM 30 ANOS

Data: aberta ao público a partir de 18/10/2024

Local: Solar Fabio Prado - Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano - São Paulo

Ingressos: Terça a sexta-feira: R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia); sábado, domingo e feriado: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia).

Vendas no site:

www.expocasteloratimbum.com.br

Horários: Terça a sexta-feira, das 12h às 20h (permanência até 21h); sábado, domingo e feriado, das 10h às 20h (permanência até 22h)

Classificação indicativa: livre