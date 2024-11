Pedro Sampaio faz remix da icônica canção “Can You Feel the Love Tonight” da Disney

Pedro Sampaio foi anunciado como o responsável pelo remix da versão de “Can You Feel the Love Tonight”, originalmente gravada pela banda Simple Plan no álbum A Whole New Sound. O lançamento será feito nesta quinta-feira (7), à meia-noite, em todas as plataformas digitais e faz parte da nova campanha Mickey & Amigos, promovendo a conexão com a geração Z, além da autoexpressão, diversidade e autenticidade.

O álbum A Whole New Sound é uma homenagem aos 30 anos do clássico O Rei Leão (1994), trazendo versões inéditas de sucessos da Disney, interpretados por bandas punk-pop, como o próprio Simple Plan. Para o lançamento no Brasil, Pedro Sampaio trouxe sua identidade única ao remix, adicionando instrumentos e batidas típicas do Brasil, incluindo um toque de funk e dança.

Em entrevista, Pedro expressou sua empolgação com o convite: “Eu fiquei muito feliz e empolgado em participar dessa campanha da Disney. Poder criar uma versão para esse clássico do Elton John, na voz do Simple Plan, é especial demais!”

“Essa música faz parte da minha infância, assim como tantas outras trilhas sonoras da Disney, marca que me acompanha durante toda a minha vida. Ela conversa com vários públicos, mexe com o imaginário das pessoas, sempre passando mensagens positivas. Fiquei muito lisonjeado com o convite, é uma honra ser o escolhido para estar ao lado do Mickey. Quando poderia imaginar estar ao lado dele e ter ele chamando meu nome?”, completou.

Pedro Sampaio faz remix da icônica canção “Can You Feel the Love Tonight” da Disney (Reprodução/Divulgação)

Videoclipe e moda

Após o lançamento do single, o videoclipe oficial do remix será liberado no DisneyMusicBRVEVO no YouTube, no dia 08 de novembro. Na produção, Pedro Sampaio é acompanhado pelos personagens Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pateta e outros amigos animados, em um cenário de festa no Rio de Janeiro. O clipe celebra a amizade, a diversão e a energia tipicamente brasileira.

O videoclipe também apresenta camisetas exclusivas, desenvolvidas em parceria com a marca BAW Clothing, que trazem os personagens de Mickey & Amigos. As peças estarão à venda durante o evento D23 Brasil – Uma Experiência Disney, que acontece nos dias 08, 09 e 10 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Os itens também estarão disponíveis online e nas lojas da marca posteriormente.

Confira a versão de “Can You Feel The Love Tonight” na voz de Simple Plan:

Evento D23 Brasil

O artista se apresentará ao vivo no evento, que contará com o lançamento do single e outros sucessos do seu repertório. O evento D23 Brasil é uma celebração da Disney e da cultura pop, trazendo experiências imersivas para os fãs.

