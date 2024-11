4ª temporada de ‘Arcanjo Renegado’: Ator de ‘Terra e Paixão’ entra na série

O ator Claudio Gabriel, que interpretou Tadeu na novela ‘Terra e Paixão’, está no elenco da 4ª temporada da série ‘Arcanjo Renegado’, do Globoplay. Segundo a coluna Play, do Jornal O Globo, ele fará um criminoso ligado ao tráfico de drogas.

Quando a 4ª temporada de ‘Arcanjo Renegado’ começa?

Ainda não há uma data certa para a 4ª temporada da série ‘Arcanjo Renegado’ começar no Globoplay, mas as gravações dos episódios vão iniciar em breve no Rio de Janeiro. Já a terceira temporada estreia no dia 14 de novembro.

Terra e Paixão O ator Claudio Gabriel, que interpretou Tadeu na novela das nove, entra para a série 'Arcanjo Renegado', do Globoplay (Léo Rosario/TV Globo)

Gracyanne Barbosa tem papel de destaque na 4ª temporada de ‘Arcanjo Renegado’

A musa fitness Gracyanne Barbosa tem um papel de destaque na 4ª temporada da série ‘Arcanjo Renegado’ (Globoplay). Na trama dirigida por Lipe Binder, ela interpreta a melhor amiga da mulher de um chefe do tráfico.

Quem está no elenco da 3ª temporada de ‘Arcanjo Renegado’

Além do elenco fixo, a série ‘Arcanjo Renegado’ estreia no Globoplay com novidades. O cantor Belo ganha destaque na produção vivendo o inspetor Silvio e Cris Couto viverá a irmã Emily, líder de um assentamento na Amazônia, onde Mikhael passará um período nos novos episódios.

Dona Laura (Léa Garcia), Leda (Zezé Motta), Manuela (Rita Guedes), Joana (Aline Borges), Paloma (Karen Júlia), Waleska (Dani Galli), Barata (Flávio Bauraqui), Gabriel (Leonardo Bricio), Antônio (Tatsu Carvalho), Camilo (Wilson Rabelo), Rodolfo (Otto Jr.), Ivanir (Rodrigo França) e Galvão (Dilsinho Oliveira) também voltam na próxima temporada de ‘Arcanjo Renegado’.