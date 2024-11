Bombas em ‘Mania de Você’: Queda acidental, roubo de fortuna e vergonha pública

As bombas não param de cair sobre os protagonistas e personagens secundários da novela ‘Mania de Você’. Fique por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos com três mulheres que chamam a atenção do público desde o início da trama escrita por João Emanuel Carneiro para a TV Globo: Ísis (Mariana Ximenes), Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira).

Ísis mostra ser uma discípula de Nazaré Tedesco em ‘Mania de Você’

Nos próximos capítulos da novela das nove, Ísis (Mariana Ximenes) mostra que aprendeu muito com Nazaré Tedesco, personagem de Renata Sorrah em ‘Senhora do Destino’ (2004-2005), ao criar um plano para Evelyn (Gi Fernandes) cair da escada.

A crueldade aparece após a vilã ficar inconformada com a gravidez da jovem. Na cena, a mãe do filho de Tomás (Paulo Mendes) tropeça e cai pelos degraus.

Como Luma recupera toda sua fortuna em ‘Mania de Você’

A história de Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz) segue pegando fogo nos próximos capítulos da novela ‘Mania de Você’ (TV Globo), principalmente depois que a ex-milionária rouba tudo de sua ex-amiga para recuperar toda sua fortuna e status social, tornando-se a nova dona do restaurante Violeta.

Luma também compra uma ilha inteira, onde abriga Rudá (Nicolas Prattes), que torna-se um fugitivo da polícia, após Mavi (Chay Suede) manipular o vídeo do assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi). Nesta ilha, há uma mansão escondida e Rudá não gosta muito da ideia de viver dentro de uma “prisão luxuosa”.

Luma passa vergonha como dona do restaurante luxuoso

Com tudo que pertencia a Viola (Gabz), a personagem de Agatha Moreira na novela escrita por João Emanuel Carneiro para TV Globo não vai se sair bem sendo dona do restaurante do resort de luxo. Ela vai passar vergonha como chef de cozinha quando um crítico gastronômico visita Albacoa no capítulo que vai ao ar na terça-feira, 12 de novembro.