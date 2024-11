Bastidores de Êta Mundo Bom! 2: Descubra quando estreia a continuação da novela

Há uma importante novidade sobre a continuação da novela ‘Êta Mundo Bom!’, escrita por Walcyr Carrasco e que tem o título provisório de ‘Êta Mundo Melhor!’. A continuação da trama das 18h deve estrear nas telinhas no dia 9 de junho de 2025.

ANÚNCIO

Com isso, a continuação da história do protagonista Candinho (Sergio Guizé), que vai substituir a novela ‘Garota do Momento’, deve encerrar apenas no final do mês de janeiro de 2026, segundo as informações divulgadas pela coluna Veja Gente.

Autor abandona o roteiro de ‘Eta Mundo Bom 2′

Outra novidade é que o autor Mauro Wilson não vai mais auxiliar Walcyr Carrasco no roteiro da continuação da novela ‘Êta Mundo Bom!’. Por questões comerciais, que o autor de ‘Alma Gêmea’ e ‘Chocolate com Pimenta’ deve seguir sozinho já que ele fez muito sucesso em 2016.

Leia também:

Êta Mundo Bom! Sergio Guizé e Flávia Alessandra voltam aos seus personagens na continuação da novela escrita pelo autor Walcyr Carrasco (Renato Rocha Miranda/TV Globo)

Candinho vive novas emoções em ‘Êta Mundo Bom! 2′

O protagonista da novela interpretado pelo ator Sergio Guizé está de volta em 2025, alguns anos após o fim da história original, de 2016. Na trama, ele procura a ajuda de Pancrácio (Marco Nanini) para encontrar seu filho desaparecido, chamado Amadeu. Mas, segundo o site da Quem, o que ele nem imagina é que o menino está sendo criado num orfanato próximo.

Veremos também Candinho mais solitário. Afinal, Anastácia, sua mãe, morreu e o casamento com Filó (Débora Nascimento) chegou ao fim. Mas, ele segue otimista com a vida. Existe uma possibilidade do personagem viver um romance com Dita (Jeniffer Nascimento), uma das estrelas da rádio.

Algumas surpresas também estão previstas na novela escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, como o retorno de Ernesto, que foi dado como morto após um grave acidente de carro no final do folhetim em 2016.