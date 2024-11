Bombas em ‘Mania de Você’: Mocinho em apuros e chantagem inesperada

Rudá (Nicolas Prattes) se vê numa situação complicada e precisa lidar com uma chantagem inesperada

Novas bombas vão explodir nos próximos capítulos da novela ‘Mania de Você’ (TV Globo) e Rudá (Nicolas Prattes) se vê numa situação muito complicada e acaba tendo que lidar com uma chantagem inesperada, que vem mascarada de ajuda para tentar se safar dos novos problemas criados pelo autor João Emanuel Carneiro.

Um vídeo viral coloca mocinho de ‘Mania de Você’ em apuros

Rudá (Nicolas Prattes) será vítima de uma grande fake news criada por Mavi (Chay Suede) em cenas que ainda vão ao ar na novela ‘Mania de Você’. Para se livrar do assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi), o vilão da trama das nove cria um vídeo viral que incrimina Rudá pela morte do empresário.

As imagens ganham força nas redes sociais e o personagem interpretado por Nicolas decide fugir para não pagar por um crime que não cometeu.

Rudá identifica chantagem com cara de ajuda para escapar da prisão

A pressão em lidar com um crime que não cometeu não faz com que Rudá cometa erros em ‘Mania de Você’ e nos próximos capítulos da novela das nove ele descobre que uma ajuda oferecida por Luma (Agatha Moreira) é uma chantagem barata.

Cada vez mais ardilosa, a cozinheira diz que vai arrumar uma pessoa que assuma a culpa pela morte de Molina no lugar de Rudá, mesmo ele afirmando que ela só deve conversar com ele novamente quando tiver as imagens reais que incriminam Mavi (Chay Suede) pelo assassinato.

Luma diz que também pode dar uma fazenda para o personagem de Nicolas Prattes, que diz ter nojo dela: “Você só se afunda cada vez mais em mentiras, falcatruas”, responde Rudá.