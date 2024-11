Ator da novela ‘Terra e Paixão’ teve carro roubado em São Paulo: ‘Muito desagradável’

O ator Leandro Lima, intérprete do delegado Marino Guerra na novela ‘Terra e Paixão’, teve seu carro roubado na cidade de São Paulo. Pelo story do Instagram, a celebridade informou os fãs e pediu ajuda para encontrar o veículo, que estava no bairro da Lapa.

ANÚNCIO

“Aconteceu algo muito desagradável comigo. Fui roubado, meu carro foi furtado na região da Lapa, em São Paulo”, disse Leandro, que afirmou que deixou o carro estacionado por um certo tempo e quando voltou não encontrou mais o veículo.

Leia também:

Fusca 1974 Carro do ator Leandro Lima foi roubado no bairro da Lapa, em São Paulo (Instagram/Reprodução)

O pedido de ajuda de Leandro Lima para encontrar o carro

Pelas redes sociais, o ator Leandro Lima, que também fez parte do elenco da novela ‘Caras & Bocas’ (2009), pediu para que os fãs o ajudassem a encontrar o bem material: “Deixei ele trancado, mas quando voltei não estava mais. Se alguém tiver alguma informação, eu agradeço muito. Vou deixar a foto com a placa. Eu adoro meu diamante”.

O carro roubado de Leandro Lima era uma relíquia

Diferente do que muitos fãs possam imaginar, o carro do ator Leandro Lima não era um dos novos modelos, mas era uma relíquia do setor automotivo amado por muitos brasileiros: um Fusca de 1974.

Pelo Instagram, o ator que fez parte do elenco da novela ‘Terra e Paixão’ (2023), da TV Globo, contou que tinha acabado de reformar o veículo e que tinha um grande carinho por ele.