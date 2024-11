Nas redes sociais, Jojo Todynho fala sobre a vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA: “Povo americano quer alguém que passe segurança”

Nesta quarta-feira, dia 06 de novembro, Jojo Todynho usou seu perfil no Instagram para comentar a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.

O Republicano, de 78 anos, venceu a Democrata, Kamala Harris, 60, e vai assumir a Casa Branca pela segunda vez. Ele deve tomar posse a partir de janeiro de 2025.

“Uma coisa que eu fiquei refletindo, tá, gente... Estados americanos que flexibilizaram pequenos delitos perderam empresas, empregos locais. A economia americana enfrenta dificuldades que não são comuns. Estados Unidos é país de primeiro mundo, né?”, começou a campeã do reality ‘A Fazenda’ nos stories.

“A influência para pautas não agregadas para a sociedade, como o fomento das agendas woke, que nada acrescentaram, a eleição mostrou que o povo americano quer alguém que passe segurança a sociedade em geral”, continuou.

“A liberdade de expressão, que hoje passa por uma censura, perseguição de forma deliberada, estava imperando, principalmente aqui no Brasil. A falta de informação e a forma que as pessoas estão retratando as outras que querem de alguma maneira se posicionar, é de um jeito perverso. E quem domina isso tudo é o poder. Tudo há fundo político. Tudo”.

Na sequência, Jojo opinou sobre a atual geração. “Acha que a vida é brincadeira, uma geração que não me representa. Uma geração que não trabalha, que não estuda, que ainda vive a síndrome de Peter Pan, a eterna criança que não cresce. Sabe o que vai acontecer? Vocês só vão acordar para vida o dia que der m*rda mesmo. Uma m*rda mesmo”, declarou.

E ainda acrescentou: “Eu tenho o costume de falar que nasci na geração errada. Uma geração que não trabalha, que não estuda, que não respeita ninguém, que acha que a vida é tudo festa. Não é possível o brasileiro aceitar ganhar um salário mínimo desse que ganha. E acha que a ajuda de R$ 600 é uma maravilha. Gente, isso é muito pouco para nós”, disse a famosa.