Andressa Urach e Gabriela Sousa prometem vídeo 18+ juntas: ‘Vamos?’

As influenciadoras de conteúdo adulto querem gravar um vídeo juntas

Andressa Urach continua investindo na produção de conteúdo adulto para web e convidou Gabriela Sousa, conhecida como esposa do humorista e ex-BBB Nego Di, para gravar o seu próximo vídeo.

Pelo story do Instagram, a ex-participante do reality show ‘A Fazenda’ (Record) fez o convite para a influenciadora digital, que acaba de estrear no Onlyfans: “Vamos?”, questionou Urach, que rapidamente teve sua resposta: “Mas é óbvio que sim! Na hora”.

Gabriela Sousa vende conteúdo adulto na internet

A influenciadora digital Gabriela Sousa anunciou nesta semana que começa a vender conteúdo adulto na internet a partir desta quinta-feira, 7 de novembro: “Foi aqui que pediram um exclusivo para fãs? Nossa visita íntima está agendada, te espero lá”, disse ela aos seus milhares de seguidores no Instagram.

Nego Di é denunciado por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso

Em setembro, o humorista e influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. A esposa dele, Gabriela Sousa, também foi denunciada na ação, já que eles são investigados pela realização de rifas virtuais ilegais nas quais teriam obtido cerca de R$ 2,5 milhões.

Nego Di e Gabriela foram alvos de uma operação deflagrada no último dia 12 de julho, quando tiveram dois veículos de luxo apreendidos. Na casa deles, os policiais também recolheram uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro. Agora, a denúncia foi enviada à Justiça, que vai decidir se torna ou não a dupla ré no caso.

Segundo o MP-RS, Nego Di e a esposa receberam o dinheiro referente de mais de 300 mil transferências bancárias, realizadas entre novembro de 2022 e maio de 2024, pagos por conta de rifas virtuais ilegais. Uma delas tinha como prêmio um Porsche e R$ 150 mil em dinheiro, sendo que eles nunca foram entregues. A Promotoria diz que o humorista adquiriu o número premiado e depois transferiu o veículo para terceiros.