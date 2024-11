“Agora nos resta orar” dispara Gil do Vigor após Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos

Nesta quarta-feira, dia 06 de novembro, o economista e ex-BBB Gil do Vigor, de 33 anos, usou seu perfil no Instagram para falar sobre a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

ANÚNCIO

O Republicano venceu a Democrata, Kamala Harris, e vai assumir a Casa Branca pela segunda vez. Ele deve tomar posse a partir de janeiro de 2025.

Gil do Vigor, que vive nos EUA onde cursa seu PhD, publicou um vídeo no Instagram opinando sobre a vitória de Trump. “É importante nós valorizarmos a democracia, ao contrário do que ele fez em 2020, quando alegou que houve fraude na sua derrota para Joe Biden. Agora, a democracia foi feita e ele venceu”, começou o economista.

Leia também:

Após desistir da faculdade de Medicina, Davi Brito revela que decidiu cursar Direito: “Novo começo”

Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19 pela quinta vez, mas tranquiliza fãs: “Estou bem”

“Ele já informou que vai ter a maior deportação de massa, que vai fechar fronteiras, e o discurso dele sempre foi contra os imigrantes. Mas é interessante que entre os quatro estados com a maior proporção de imigrantes, que são Califórnia, New Jersey, Nova Iorque e Flórida, ele só ganhou na Flórida que, inclusive, tem a maior taxa de brasileiros nos Estados Unidos”, continuou.

ANÚNCIO

“Mas é isso, minha gente. Agora nos resta orar para ele faça uma política justa e correta para o mundo. Porque os Estados Unidos possui uma importância econômica mundial muito grande. Agora é torcermos, de fato, e orarmos muito para que dê tudo certo”, finalizou Gil.

O registro acumula, até o momento, quase 2 milhões de reproduções e 142 mil curtidas na rede social. Confira a seguir: