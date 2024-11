Chantagens em ‘Garota do momento’: A família mais poderosa está contra todos na novela

Garota do Momento

A chantagem corre solta na novela ‘Garota do Momento’, principalmente entre os personagens mais poderosos da trama das seis, como Juliano (Fabio Assunção) e Maristela (Lilia Cabral), e acaba respingando em Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos).

Garota do Momento Juliano (Fabio Assunção) afirma que Beto (Pedro Novaes) é culpado pelo desmaio de Bia (Maisa) na novela da TV Globo (Fábio Rocha/TV Globo)

Doença fatal vira motivo para continuar namoro sem futuro

Nos próximos capítulos da novela escrita por XXX para TV Globo, Beto (Pedro Novaes) cai em uma chantagem feita por Juliano (Fabio Assunção) e volta a namorar Bia (Maisa), mesmo gostando de Beatriz (Duda Santos).

Acontece que o empresário culpa o jovem protagonista de ‘Garota do Momento’ pelo desmaio de sua filha afirmando que ela poderia ter morrido, já que tem uma doença no coração, e ele, para não se sentir ainda pior, dá uma segunda chance ao namoro.

Vilã usa dinheiro para chantagear Beatriz em ‘Garota do Momento’

Maristela (Lilia Cabral) também joga com o que pode para afastar Beatriz (Duda Santos) de Beto (Pedro Novaes) na cena do capítulo que vai ao ar na quinta-feira, 14 de novembro. A vilã usa o seu dinheiro para chantagear a protagonista da novela ‘Garota do Momento’ e mandá-la para bem longe de sua família.

A conversa tensa acontece quando Maristela decide seguir Beatriz de carro. Mas, a personagem de Duda Santos conta para o amado o que aconteceu e ele conta tudo para Bia (Maisa), que fica revoltada com sua avó.