Brunna Gonçalves grávida: Esse foi o processo usado pela esposa de Ludmilla

O anúncio de que Ludmilla e Brunna Gonçalves esperam seu primeiro bebê, durante show da turnê Numanice 3, em São Paulo, gerou algumas curiosidades sobre a gravidez da ex-BBB, mas principalmente envolvendo o processo de fertilização. Se você é uma dessas pessoas, leia este texto até o final para compreender.

ANÚNCIO

Pelas redes sociais, a bailarina falou com os seus seguidores sobre a novidade, que ganhou o nome de Numababy: “Finalmente posso anunciar que estou grávida! Não aguentava mais segurar essa informação só para mim!”, disse ela muito emocionada.

Qual foi o processo de fertilização usado por Ludmilla e Brunna?

Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, contou pelas redes sociais (por um vídeo) que está grávida do primeiro bebê do casal, mas no passado ela já tinha afirmado que tinha optado pelo processo de fertilização in vitro para engravidar. O processo foi realizado nos Estados Unidos, mas também pode ser feito no Brasil.

Leia também:

Ludmilla e Bruna Gonçalves Casal optou pelo processo de fertilização in vitro para engravidar (Instagram/Reprodução)

Como funciona a fertilização in vitro usada por Brunna Gonçalves

Diferente da inseminação artificial, o método usado pela ex-BBB Brunna Gonçalves acontece quando uma das parceiras doa o óvulo e o embrião é transferido para o útero da outra parceira. Este procedimento também ficou conhecido como gestação compartilhada.

Como começou o namoro de Ludmilla e Brunna Gonçalves

A funkeira e a bailarina se conheceram durante um teste para o grupo de dança que se apresenta nos shows. A relação ficou íntima aos poucos, até que o namoro começou e, em seguida, veio o casamento. Antes da revelação, o casal já havia falado durante uma entrevista ao Fantástico que planejava ter um filho em 2024.