Missa de 7º dia de Agnaldo Rayol: Padre famoso celebra na zona sul de São Paulo

O padre Marcelo Rossi ficou responsável por celebrar a missa de sétimo dia do cantor Agnaldo Rayol, que aconteceu neste domingo (10), no Santuário Mãe de Deus, no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Familiares e amigos estiveram presentes para lembrar do artista, que morreu aos 86 anos, na madrugada de segunda-feira, 4 de novembro, após uma queda em sua casa.

ANÚNCIO

O corpo de Agnaldo Rayol foi velado na terça-feira, 5, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), no bairro do Ibirapuera, em São Paulo. De lá, ele seguiu para o Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde foi sepultado, numa cerimônia privada para família e amigos.

Leia também:

Padre Marcelo Rossi Religioso celebra missa de sétimo dia de Agnaldo Rayol em igreja no bairro da zona sul de São Paulo (Divulgaç/TV Globo)

A morte de Agnaldo Rayol foi comunicada pela família

Foi por meio de uma nota que os familiares confirmaram que o cantor Agnaldo Rayol tinha morrido em decorrência de uma queda durante a madrugada de segunda-feira. O artista chegou a ser internado no Hospital HSANP, no bairro de Santana, na zona norte da capital paulista, mas não resistiu.

No comunicado, a família lembrou que o artista marcou gerações com sua voz inconfundível e que ele deixava “um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs”. A família de Agnaldo Rayol também agradeceu as manifestações de carinho e apoio que surgiram nas redes sociais.