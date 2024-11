Honrando o legado de Silvio Santos: Celso e Patricia viralizam com cena icônica

Ficou nítido que Silvio Santos (1930-2024) continua vivo no SBT e os apresentadores Celso Portiolli e Patricia Abravanel escancararam este fato quando caíram dentro de um tanque d’água, momento que eternizou o falecido dono da emissora.

Fãs de Silvio comemoraram a cena icônica e chegaram a usar o X, antigo Twitter, para comentar sobre o momento vivido dentro do Teleton 2024. Uma pessoa disse que Celso e Patricia “continuam honrando o legado de Silvio Santos”.

Outro internauta afirmou que Celso Portiolli é o sucessor do eterno patrão do SBT: “Por muitos anos se falou que o Gugu seria o sucessor do Silvio Santos. Infelizmente ele partiu cedo, mas Celso Portiolli ganhou um merecido destaque e hoje é o sucessor direto. Não tem outro”.

Por que Celso Portiolli e Patricia Abravanel caíram num tanque d’água

O momento que aconteceu em 1992, durante uma gravação do extinto ‘Topa Tudo por Dinheiro’ (1991-2001), foi revivido por Celso e Patricia quando a meta de doação de R$36 milhões foi batida antes do encerramento do Teleton.

Como Silvio Santos caiu no tanque d’água em 1992?

O apresentador do extinto ‘Topa Tudo por Dinheiro’ fez uma das cenas mais marcantes da televisão brasileira ao testar uma dinâmica que iria ao ar. Mas, antes que qualquer participante caísse, o assistente de palco Liminha puxou a alavanca e derrubou o patrão na água.

“Quem derrubou ele fui eu. O Silvio chegou e subiu no tanque e começou a fazer graça. Eu vi que ele começou a mexer as perninhas e eu sabia que ele queria cair. Eu falei para um contrarregra puxar a alavanca, mas ele não puxou, mas eu puxei”, lembrou Liminha ao participar do podcast Papagaio Falante, em 2022.