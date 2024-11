3ª temporada de ‘That ‘90s Show’: Netflix cancela série após duas temporadas

That ‘90s Show

A 3ª temporada de ‘That ‘90s Show’ não vai acontecer. A Netflix cancelou a série que traz continuação de ‘That ‘70s Show’ após duas produções, segundo Kurtwood Smith, que interpreta Red Forman, noticiou para os seus seguidores no Instagram. A produção era vista como um dos grandes sucessos da plataforma, tendo a 1ª temporada (2023) 10 episódios e a 2ª temporada (2024) 16.

O que Kurtwood Smith disse sobre o cancelamento de ‘That ‘90s Show’

A notícia do cancelamento da 3ª temporada da série ‘That ‘90s Show’ pela Netflix caiu como uma bomba. Pelo Instagram, a estrela da produção disse que era difícil aceitar que a continuidade não iria acontecer já que “a Netflix não vai renovar”.

Em sua despedida do personagem, ele disse que amou viver o vovô Red e que agradece a todos os fãs do mundo pelo sucesso das duas temporadas exibidas pela plataforma: “Adorei cada minuto. Essa série teve tanto coração por trás dela. Obrigado por deixar Red, Kitty, seu neto e todos os amigos e vizinhos entreterem vocês”.

Qual o elenco que estrelou ‘That ‘90s Show’ na Netflix

Além de Kurtwood Smith, como Red Forman, a continuação do sucesso ‘That ‘70s Show’ também contou com Debra Jo Rupp, como Kitty Forman, Laura Prepon como Donna Pinciotti, Topher Grace como Eric Forman, Ashton Kutcher como Michael Kelso, Wilmer Valderrama como Fez e Mila Kunis como Jackie Burkhart, do elenco original de “That ‘70s Show”.