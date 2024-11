Thalía enfrenta o luto: A irmã da atriz mexicana morreu aos 64 anos

A irmã da protagonista da novela mexicana 'Maria do Bairro' enfrentava problemas cardiovasculares

A cantora e atriz mexicana Thalía está de luto pela morte de sua irmã, a jornalista Ernestina Sodi, aos 64 anos. A atriz Camila Sodi, filha da comunicadora, confirmou a notícia por meio da conta do Instagram, nesta sexta-feira, 8 de novembro: “Ernestina Sodi, minha mãe, avó dos meus bebês, descanse em paz”, escreveu a protagonista da série ‘Rubi’ em sua conta.

O verdadeiro estado de saúde da irmã de Thalía veio à tona

A jornalista mexicana Ernestina Sodi estava internada no Hospital ABC de Santa Fé, na Cidade do México, desde 21 de outubro, por causa de problemas cardiovasculares. Ela acabou sofrendo um infarto e, segundo a atriz Laura Zapata, sua irmã, ela havia sido intubada e estava na UTI.

Sua filha chegou a fazer um relato emocionante sobre o momento complicado que enfrentava devido ao estado de saúde de sua mãe: “Há dias parei de brigar com a realidade. Confie cegamente. Posso ver e sentir através da dor sua e da minha”.

Ernestina Sodi A irmã da atriz mexicana Thalía morreu aos 64 anos (Instagram/Reprodução)

Quem era a jornalista Ernestina Sodi, irmã de Thalía

Famosa no México, Ernestina Sodi era uma escritora e jornalista que vivia na Cidade do México. Ela é a terceira das filhas do segundo casamento de Yolanda Miranda Mange e Ernesto Sodi Pallares e, além de Thalía, é irmã de Laura Zapata, Gabriela e Federica Sodi.

Além de Camila Sodi, ela também se tornou mãe de Marina, ambas filhas do jornalista e advogado mexicano Fernando González Parra.