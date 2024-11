Tony Todd morre aos 69 anos: Ator de ‘Premonição’ deixou sua marca no cinema

A morte do ator Tony Todd, aos 69 anos, foi confirmada por seus representantes à imprensa dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 8 de novembro. Sucesso em ‘Premonição’ e outros filmes clássicos de terror, a celebridade deixou sua marca no cinema mundial ao ter mais de 240 produções no currículo. Mesmo com a confirmação da morte, os representantes do ator norte-americano optaram em deixar a causa em sigilo.

O filme ‘O Mistério de Candyman’ mudou a carreira de Tony Todd

Foi em 1992 que Tony Todd viu sua carreira mudar completamente, ao aparecer como o assassino sobrenatural Candyman na franquia de terror iniciada com o filme ‘O Mistério de Candyman’, inspirado numa famosa lenda urbana que envolve o filho de pais escravizados, que é morto sob tortura após se apaixonar por uma mulher branca.

No longa, o personagem marcante de Tony volta como fantasma para assombrar um complexo habitacional, onde assassinatos acontecem sem explicação.

Tony Todd Candyman foi o personagem mais conhecido do ator norte-americano (Reprodução)

Outros filmes de terror estrelado por Tony Todd

Ao longo da carreira, o ator que morreu aos 69 anos fez muitos personagens em filmes de terror, como William Bludworth, dono de uma funerária nos filmes ‘Premonição’. Ele também esteve no elenco de ‘Platoon’ (1986), ‘O Corvo’ (1994) e ‘O Homem da Terra’ (2007).