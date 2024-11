Liam Payne: O que se sabe até agora sobre o funeral do astro britânico

Na manhã desta quinta-feira, dia 07 de novembro, o corpo de Liam Payne chegou ao Reino Unido após a morte do jovem astro no dia 16 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina.

ANÚNCIO

Segundo o jornal The Mirror, o britânico foi levado de volta para seu país de origem por seu pai, Geoff Payne, e chegou ao aeroporto Heathrow, em Londres, às 7h49 (horário local).

Ainda de acordo com o jornal inglês, o voo que transportou o corpo de Liam foi monitorado por fãs, fazendo com que a aeronave se tornasse uma das mais rastreadas no mundo.

Sobre o velório, a imprensa internacional especula que deve acontecer na Catedral de São Paulo, na cidade de Wolverhampton, cidade onde o artista cresceu. As informações do funeral ainda não foram divulgadas.

Leia também:

Corpo do cantor britânico Liam Payne será embalsamado e transferido para Londres esta semana

Ministério Público da Argentina nega divulgação de exames toxicológicos de Liam Payne

ANÚNCIO

A morte trágica de Liam Payne

No dia 16 de outubro, o mundo foi pego de surpresa com a morte do cantor e compositor Liam Payne, aos 31 anos. O astro, que ficou conhecido por integrar a boyband One Direction, morreu após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

De acordo o portal argentino ‘La Nación’, a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

Segundo informações do ‘Clarín’, uma autópsia preliminar indicou que Liam morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa. Ainda de acordo com jornal, o músico teve uma morte instantânea.

Nas buscas no quarto onde Payne estava hospedado, a polícia de Buenos Aires encontrou bebida alcoólica e medicamentos como clonazepam. O remédio é usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros.