Corpo do cantor britânico Liam Payne será embalsamado e transferido para Londres esta semana

No último sábado, dia 02 de novembro, o corpo do cantor britânico Liam Payne foi transferido para ser embalsamado (processo que dura cerca de 48 horas) e, na próxima quarta-feira (06), será transferido para Londres para a realização do funeral, de acordo com o jornal ‘La Nación’.

O jovem astro, que ficou conhecido por integrar a boyband pop One Direction, morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

De acordo também com o portal argentino ‘La Nación’, a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

Segundo informações do ‘Clarín’, uma autópsia preliminar indicou que Liam morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa. Ainda de acordo com jornal, o músico teve uma morte instantânea.

Nas buscas no quarto onde Payne estava hospedado, a polícia de Buenos Aires encontrou bebida alcoólica e medicamentos como clonazepam. O remédio é usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros.

No pátio interno do local, onde estava o corpo do britânico, foram encontrados uma garrafa de whisky, um isqueiro e um celular.

Na porta do hotel, fãs de Liam Payne prestaram homenagens ao músico. Eles acenderam velas e colocaram flores no local. Os ex-parceiros de banda do cantor, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson, também o homenagearam em seus perfis nas redes sociais.