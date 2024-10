“Vou continuar te amando pelo resto da minha vida”: Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, se pronuncia sobre morte do cantor

Nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, a influenciadora digital Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, falou pela primeira vez sobre a morte do cantor em seu perfil oficial no Instagram.

O astro, que ficou conhecido por integrar a boyband pop ‘One Direction’, faleceu na última quarta-feira (16) após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

Kate estava com o cantor dois dias antes da tragédia. Nos stories, ela publicou um texto e agradeceu pelas mensagens que tem recebido. “Obrigada por todas as palavras de carinho e amor que me foram enviadas. Eu estive completamente perdida. Nada nos últimos dias parece real”, começou.

“Peço e rezo para que me dê a graça e espaço para navegar nisto em privado. Liam, meu anjo. Você é tudo. Quero que saiba que te amei incondicionalmente e completamente. Vou continuar te amando pelo resto da minha vida. Amo-te, Liam”, finalizou. Os dois estavam juntos desde 2022.

Leia na íntegra:

Kate Cassidy via Instagram Story (Reprodução/Instagram/@kateecass)

A morte de Liam Payne

Na noite da última quarta-feira (16), o mundo foi pego de surpresa com a notícia do falecimento do cantor Liam Payne, aos 31 anos de idade.

O artista, que ganhou notoriedade por integrar a boyband pop One Direction, composta pelos músicos Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, foi encontrado morto no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

De acordo o jornal La Nacion, Liam faleceu após cair do terceiro andar do hotel. Ainda segundo o jornal, a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

Segundo informações do “Clarín”, conforme uma autópsia preliminar, Liam morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa. Ainda de acordo com jornal argentino, o músico teve uma morte instantânea.