Quincy Jones, lendário produtor de Michael Jackson, morre aos 91 anos

O produtor foi responsável pelo hit ‘We Are The World’, de 1985

Quincy Jones, o lendário produtor de Michael Jackson, morreu no domingo, 3 de novembro, aos 91 anos. O falecimento foi confirmado por seu assessor, Arnold Robinson, que informou ainda que ele estava em sua casa em Bel Air, em Los Angeles, Estados Unidos.

Comunicado confirma a morte de Quincy Jones, aos 91 anos

Um comunicado emitido pela família para a imprensa internacional confirmou a morte do produtor, aos 91 anos. Confira!

“Com corações cheios, mas partidos, devemos compartilhar a notícia do falecimento de nosso pai e irmão Quincy Jones. E, embora esta seja uma perda incrível para nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele”.

Quincy Jones esteve por trás de grandes trabalhos e foi premiado

Ao longo da carreira, Quincy Jones esteve por trás de muitos trabalhos conhecidos de Michael Jackson, como Off The Wall (1979), Thriller (1983) e Bad (1987), e foi premiado com 28 Grammys e dois Oscars honorários. Ele ainda levou um Emmy.

Outro projeto mundialmente conhecido é ‘We Are The World’, que reuniu muitas celebridades da música, como Bob Dylan, Billy Joel, Stevie Wonder, Cindy Lauper e Bruce Springsteen, além de Michael Jackson. Lançado em 1985, o hit teve como objetivo arrecadar fundos para a luta contra a pobreza na África.