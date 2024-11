O intrigante filme de 92 minutos que acaba de chegar na Netflix e está cativando a todos

Trata-se do filme de terror “Corte no tempo”

A plataforma Netflix também tem aqueles filmes de mistério que você não pode deixar de assistir na frente da sua cadeira numa noite da semana do Halloween. Nesta ocasião, os assinantes do streaming contam com um filme que promete cativar a muitos. Trata-se de “Corte no Tempo”, uma produção que mistura ciência e terror.

No mundo da ciência e da ficção tudo é possível, então “Corte no Tempo” nos apresentará exatamente isso. Tudo começa quando se comemora o vigésimo aniversário da morte de vários adolescentes nas mãos de um serial killer. Uma das falecidas foi Summer Field, e sua irmã, Lucy, nunca teve a oportunidade de conhecê-la.

Lucy Field, que está no presente, em 2024, descobre uma máquina do tempo, que decide usar para voltar ao passado, exatamente alguns dias antes de sua irmã ser assassinada.

A sua intenção é evitar que isso aconteça e assim mudar para sempre aquele fato que a marcou para toda a vida e que a atormenta há vários anos. Contudo, isto não será tão simples, obviamente.

Lucy, com o conhecimento do futuro, enfrenta um dilema crucial: será ela capaz de alterar os acontecimentos do passado para salvar sua irmã sem arriscar sua própria existência e o futuro que conhece?

O terror te pega desde o início

Este thriller de terror capta o início da trama no ano de 2003 em que ela viaja, pois muitos espectadores se sentirão familiarizados com as roupas e vibrações que o filme proporciona.

Christopher Landon, diretor de títulos como “A Morte te Dá Parabéns” e “Freaky”, foi o responsável pela produção do filme descrito como um cruzamento entre “Pânico” e “De Volta para o Futuro”.

Michael Shanks, Madison Bailey, Antonia Gentry e Megan Best estão encarregados de estrelar o filme dirigido por Hannah Macpherson.