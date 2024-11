Morre Agnaldo Rayol: Artista que fez sucesso na música, cinema e televisão

Agnaldo Rayol foi um artista de muitas faces, passando pela música, televisão e cinema. Sua carreira como cantor começou aos cinco anos na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa ‘Papel Carbono’, e aos 10 anos ele estreou no cinema no filme ‘Também Somos Irmãos’.

A carreira de Agnaldo Rayol no cinema

No cinema, protagonizou Agnaldo, Perigo à Vista em 1969 e, ainda como ator, esteve no elenco das telenovelas Mãe (1964), O Caminho das Estrelas (1965), A Última Testemunha (1968), As Pupilas do Senhor Reitor (1970) e Os Imigrantes (1981).

A carreira de Agnaldo Rayol na música

A voz potente de Agnaldo Rayol chamou a atenção do público no final dos anos 1950. Em 1956 foi contratado pela Rádio Tupi e dois anos depois gravou o primeiro disco pela gravadora Copacabana.

Ao longo da carreira, o músico fez sucesso com vários álbuns e muitos hits, como ‘Sonhos Musicais’ (1958), ‘Maior Que a Saudade’ (1959), ‘Volta aos Meus Braços/E Eu Te Chamei de Amor’ (1961), ‘Minha Impaciência/Sou Eu’ (1960).

A carreira de Agnaldo Rayol na televisão

Agnaldo Rayol virou um dos nomes mais conhecidos na televisão brasileira na década de 1960, quando comandou os programas ‘Agnaldo RayoI Show’ e ‘Corte RayoI Show’, ao lado do humorista Renato Corte Real, na Record. Na década de 1980, o artista comandou por oito anos o programa ‘Festa Baile’, produzido pela TV Cultura.

Em 1990, ele interpretou Willy no especial de fim de ano ‘Romeu e Julieta’ e o mesmo especial colocou Agnaldo de volta na televisão em 2023, mas desta vez vivendo Bertoldo. Sua última participação foi no ano de 2017, quando ele deu vida ao personagem Tom Bob na série ‘Mister Brau’, da TV Globo.

Cantor Agnaldo Rayol morre aos 86 anos

A morte de Agnaldo Rayol, aos 86 anos, nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, foi confirmada por seus familiares em um comunicado. O artista estava internado no Hospital HSANP, no bairro de Santana, na Zona Norte de São Paulo.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada. Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve”.