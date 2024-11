‘Volta por Cima’ na TV Globo: Briga e grande incêndio deixam a novela eletrizante

Os próximos capítulos da novela ‘Volta por Cima’ (TV Globo) estão eletrizantes com uma briga por causa de Osmar (Milhem Cortaz), um ataque a Madalena (Jéssica Ellen) e um incêndio que deixa um personagem correndo risco.

Um convite inesperado vira motivo de briga entre personagens em ‘Volta por Cima’

Nos próximos capítulos da novela das 19h, na TV Globo, Osmar faz um convite inesperado e o clima esquenta entre as irmãs Madalena (Jéssica Ellen) e Tati (Bia Santana), que desaponta a irmã ao visitar o tio ladrão na casa de Violeta (Isabel Teixeira).

Neste encontro, Osmar convida a sobrinha e Doralice (Tereza Seiblitz) para morarem com ele, situação que deixa Mada revoltada e gera uma grande briga familiar.

Volta por Cima Após a morte de Lindomar (MV Bill), Doralice (Tereza Seiblitz) fica presa em incêncio no barracão (Beatriz Damy/TV Globo)

Madalena será atacada após Osmar se aliar a contraventores

Após revelar o roubo do bilhete de loteria premiado que pertencia a Lindomar (MV Bill), Osmar consegue piorar tudo ainda mais quando se alia a contraventores, o que é visto por Madalena como um ataque.

O que ela não imagina é que Osmar está sendo manipulado para ter tal atitude. Acontece que ele ficou deslumbrado com a recepção luxuosa que teve durante uma reunião.

Barracão pega fogo e Madalena fica desesperada em ‘Volta por Cima’

Um grande incêndio no barracão coloca a vida de Doralice (Tereza Seiblitz) em risco e Madalena fica desesperada com a situação. A personagem de Jéssica Ellen em ‘Volta por Cima’ pede ajuda a Jão (Fabrício Boliveira) e corre para lá em busca da mãe, que sofre de insuficiência cardíaca.

O mocinho da novela da TV Globo chega ao barracão e invade para salvar Doralice e outras vítimas. No final, a mãe de Mada é levada ao hospital, onde passa por exames. No entanto, fica a dúvida de quem colocou fogo no espaço.