Processo contra Rafael Cardoso: Lei Maria da Penha e segredo judicial são revelados

A vida íntima do ator Rafael Cardoso, acusado de agredir um idoso em fevereiro, ganhou mais um capítulo tenso, após um processo movido pela jornalista e ex-sogra Sonia Bridi vazar na web e complicar ainda mais a situação entre ele, sua ex-esposa,Mari Bridi, e seus filhos. Alvo de críticas feitas por anônimos, o ex-galã da TV Globo não se calou e lamentou a exposição de um documento que estava em segredo judicial.

ANÚNCIO

Por que a jornalista do ‘Fantástico’ processou Rafael Cardoso?

Divorciado da influenciadora digital Mari Bridi, Rafael Cardoso, que já chegou a dizer que sente falta dos filhos mais velhos, teria invadido a casa de Sonia Bridi e a situação fez com que a jornalista da TV Globo entrasse com uma ação contra ele na Justiça.

Segundo um documento obtido pelo colunista Gabriel Perline, do site Contigo!, o ator que fez uma participação especial na novela ‘Terra e Paixão’ (2023) teria destruído alguns pertences de valor durante um ataque de fúria, incluindo o carro.

Leia também:

Sonia Bridi A jornalista do 'Fantástico'(TV Globo) teria pedido uma medida protetiva ao Ministério Público (Estevam Avellar/TV Globo)

Sonia Bridi pediu uma medida protetiva contra Rafael Cardoso

Ao Ministério Público, a jornalista Sonia Bridi, do ‘Fantástico’ (TV Globo), pediu uma medida protetiva urgente para afastar Rafael Cardoso de sua residência e de sua família. Segundo o colunista da ‘Contigo!’, ela se baseou na Lei Maria da Penha, para afirmar que o ator representaria risco por, supostamente, fazer uso exagerado de álcool e substâncias ilícitas.

“Pelo exposto, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, de forma a afastar a potencial desconcretização de seus direitos fundamentais, especialmente: a) vida; b) saúde física; c) saúde mental, a autora requer a aplicação dos artigos 19 a 25 da Lei Maria da Penha, com a concessão das seguintes medidas protetivas de urgência”.

Rafael Cardoso repudia vazamento de processo movido por Sonia Bridi

O ator Rafael Cardoso não se calou diante de mais um momento tenso em sua vida. Desta vez, o ex-galã da novela ‘Joia Rara’ (2013) declarou, pelo story do Instagram, que o caso não deveria ter sido exposto na internet.

“Mais um dia resiliente. Vocês viram as notícias de coisas de um ano e pouco atrás. A Justiça está resolvendo. O que é segredo de Justiça era para ter ficado em segredo de Justiça, mas a gente já está fazendo o que precisa ser feito. O que ficou lá atrás fica como aprendizado para a gente. Segue o baile quem não está morto!”, afirmou a celebridade.