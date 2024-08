Ator Rafael Cardoso sente a falta dos filhos mais velhos: ‘É difícil’

Rafael Cardoso está há um ano sem encontrar os filhos Aurora e Valentim, de 7 e 4 anos, frutos da relação com Mari Bridi, filha da jornalista Sônia Bridi. Além do casal, o ator é pai de Helena, fruto do namoro com a psicóloga Carol Ferraz, a pequena Helena, de apenas oito meses.

A revelação foi feita durante uma entrevista ao Desconecta Rio, da TV Caras, onde ele contou que a falta de encontros presenciais bagunçam a sua cabeça: “É difícil uma ruptura dessas. Não estou aqui para me vitimizar, mas isso mexe com a minha cabeça”.

Diante da nova polêmica, Rafael Cardoso afirmou que sempre foi um pai presente na vida dos filhos e que durante o casamento com a ex ele levava as crianças para escola e fazia comida todos os dias: “Tudo isso me levou para um lugar que me fragilizou”, disse ele à Caras.

Ao longo da conversa, o ex-ator da TV Globo assumiu que teve “excessos” e que se arrepende de muitas coisas que fez: “Me envolvi em briga, por conta de excessos de álcool, droga, remédios, mas hoje estou sereno por ter assumido a responsabilidade dos meus atos”.

Ao ‘A Hora da Venenosa’ (Record), a influenciadora respondeu por meio de sua assessoria de imprensa que a guarda das crianças foi uma decisão judicial.

Diante de toda polêmica, Rafael Cardoso mostrou uma chamada com os filhos mais velhos. Na última sexta-feira (16), pelas redes sociais, o ator apareceu conversando com os filhos Aurora e Valentim e aproveitou para publicar uma foto no Instagram, onde ele escreveu: “Meus dois amores!! Lollo e Titico”.

Rafael Cardoso perdeu personagem em importante novela da Globo

O ano de 2023 foi difícil para o ator que iria participar de ‘Amor Perfeito’, novela da Globo que fez muito sucesso no horário das 18h.

Antes da trama ir ao ar, o famoso foi acusado de flertar com uma atriz menor de idade e criou uma nova polêmica nas redes sociais. Diante da repercussão negativa, a emissora tirou Rafael do elenco e seu personagem, o vilão Gaspar, foi interpretado por Thiago Lacerda, que já estava escalado para viver outro personagem.