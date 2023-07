Rafael Cardoso é exposto por flertar com atriz menor idade enquanto ainda era casado, segundo colunista

Rafael Cardoso tem sido associado a diversas polêmicas nos últimos dias. O ator, intérprete de diversos personagens em novelas da Globo, teve uma suposta troca de mensagens com uma atriz menor de idade vazada pela jornalista Fábia Oliveira, nesta segunda-feira (10).

A colunista compartilhou os prints recebidos que revelam o “modo temporário” no Instagram, limitando o tempo de visitação às mensagens. No período da suposta conversa, Rafael Cardoso ainda era casado com Mariana Bridi, a influenciadora digital de quem se divorciou no final do ano passado.

Nos prints da conversa, é possível ver que Rafael tinha ciência da idade da atriz e mostrou-se preocupado se alguém mais gerenciava o perfil da jovem nas redes. Em seguida, o ator pede à menina para que saia de onde está para conversarem. Ambos chegaram até mesmo a falar sobre quando contracenaram em ‘A Vida da Gente’, novela da Globo quando a adolescente tinha apenas seis anos de idade.

“Quanto tempo, né? Você está linda. Era pequena quando nos conhecemos”, escreveu Rafael.

“Tinha 6 anos em ‘A vida da gente’”, respondeu a jovem. “É você mesmo? Quem cuida do seu insta? Fico receoso. Perdão”, perguntou o ator. Em seguida, a atriz confirmou.

“Fico com medo. Vai saber... Deixa eu te ver só para confirmar? Estou na fazenda, acordei agora”, diz Rafael.

Leia mais:

Conversas de texto

Ao negar o pedido do ator, a adolescente conta que a mãe está dormindo ao lado. Rafael insiste mais uma vez para confirmar se realmente é a menina e pede a ela que vá ao banheiro. Em seguida, solicita à jovem para posteriormente excluir a troca de textos.

“Depois apaga aqui, pelo amor de Deus. Imagina o tamanho da merda”.

Após a jovem enviar uma foto ao ator, ele a elogia: “Linda. Tá no quarto? Só fala para eu ficar tranquilo. Fico cabreiro”. Em seguida, Cardoso envia um vídeo temporário à jovem. “Vai no banheiro. Perdão, é que eu não sabia. Fico assim pois esse povo é f*da. Se assessoria pega vai falar m*rda”, escreveu, preocupado com a possibilidade de as mensagens serem vazadas.

A menina explicou ao ator que o “modo temporário” sempre apaga sozinho e tirar print notifica a pessoa do outro lado. No entanto, os registros vazados são fotos tiradas da conversa por meio de outro aparelho.

“Só queria saber se estava bem mesmo! E saber se estava falando contigo. Hoje a molecada tem gente trampando direto. Vai saber. Mas tranquilo”, disse Rafael.

No final, a jovem diz ao ator que necessita ir dormir e pede para ele chamá-lo no dia seguinte.