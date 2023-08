Rafael Cardoso reapareceu ao lado da ex-namorada Vivian Linhares depois do término de relacionamento em março. Meses depois, o ator confirmou ter engravidado outra mulher.

Linhares compartilhou stories na madrugada desta quinta-feira (24) ao lado de Rafael. “Nem sei porque usa prato”, comentou a mulher sobre como o (ex) companheiro estava comendo salada sem o garfo.

Rafael Cardoso é visto com ex-namorada após assumir ter engravidado outra mulher Imagem: reprodução Instagram (@vivianlinhares_)

O casal manteve o relacionamento por dois meses e terminaram em março, mas foram vistos juntos novamente em julho, segundo a Revista Quem.

LEIA TAMBÉM: Ao lado de Patrícia Poeta, atriz Fernanda Rodrigues se derrete por veterana

Ainda segundo a matéria, em agosto surgiu a especulação de que ele teria engravidado a psicóloga Carol Ferraz. Tempo depois o ator confirmou que seria pai pela terceira vez: “Ele está prestando todo apoio necessário”, informou sua assessoria.

Polêmicas anteriores

Em julho o ator participou de uma live ao lado de Nego Di onde os dois tiveram falas preconceituosas e homofóbicas contra João Guilherme, pelo fato do ator utilizar cropped.

Em meio à isto, Gabrielle Gambine, atriz e sobrinha de Roberta Close, afirmou que recebeu cantadas do famoso enquanto ele ainda estava casado com Mari Bridi, com quem esteve casado até dezembro de 2022.

“Na cabeça do Rafael Cardoso é normal ele trair a mulher dele, mas é errado o João Guilherme usar cropped e leque”, disse Gabrielle.

Por fim, uma outra polêmica envolvendo o ator foi uma suposta troca de conversa com uma menor de idade, que na época tinha 17 anos e hoje tem 19. Na época o ator também era casado.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Entenda os motivos que levaram à quebra do sigilo bancário de Tatá Werneck e Cauã Reymond

⋅ Paulo Betti diz que ‘água bateu na bunda’ ao perder contrato com a Globo

⋅ Matriculada no crossfit? Essa foi a resposta direta e reta de Jojo Todynho