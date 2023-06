Rafael Cardoso cancelado? Entenda a razão do ator ser chamado de homofóbico na web

Depois de compartilhar uma publicação de Nego Di, Rafael Cardoso tornou-se o “novo cancelado” da web. Desde a noite de quinta-feira (29), o ator aparece entre os assuntos mais comentados do Twitter, onde fãs criticam sua relação com o ex-BBB, que detonou João Guilherme por usar cropped, em publicação no Instagram.

Ao repercutir o assunto, um dia após o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, fãs do famoso demonstraram que estavam chateados pelo ato, que foi considerado homofóbico: “Agora eu estou chateada com Rafael Cardoso, porque minhas novelas favoritas são A vida da Gente, Além do Tempo, Espelho da Vida, Lado a Lado. Como eu vou assistir essas novelas sem ter ranço da cara dele?”.

João Guilherme é muito necessário, o menino tem consciência, tem classe. Esse sim merece sucesso .

Rafael Cardoso e o outro lá que não vou dar palco merecem o limbo https://t.co/u7BfpRAwN6 — 🐇🔥 (@Jujuespi) June 30, 2023

Um segundo anônimo usou a rede social para criticar o famoso e disse que “Rafael Cardoso é o clássico homem da família brasileira que ama uma Banheira do Gugu, mas odeia o empoderamento de uma Vera Verão”. Já um terceiro relatou que o cropped de João Guilherme “fere os valores da família tradicional, agora trair tá sussa”, lembrando o fim do casamento do famoso com a influenciadora digital Mari Bridi.

Porém, há quem queira esquecer o fato de Rafael Cardoso ter repostado a publicação de Nego Di e pediu para deixar o famoso para lá: “Parem de colocar o Rafael Cardoso na timeline”. Deixa o homofóbico destruir a carreira pra lá”.

rafael cardoso me conta exatamente oq vc tava fazendo quando sua esposa entrou em trabalho de parto — Jeaziel Cruz (@jeaziel_) June 30, 2023

Rafael Cardoso se pronuncia sobre publicação

Em nota enviada ao site Bolavip Brasil, a assessoria do ator esclareceu a polêmica envolvendo Nego Di e João Guilherme: “Ele estava tratando de um outro assunto com o Nego Di, um evento, e na sequência fez um repost, sem nem prestar atenção ao conteúdo, para dar uma ‘força’ para ele, foi no automático”, disse a equipe do famoso.

A nota afirma ainda pediu desculpas pelo mal-entendido e afirmou que “Rafael não é homofóbico, não se liga, nem tem nada a ver com a forma como as pessoas se vestem ou se apresentam”.

Como o mundo da voltas, agora descobrimos que o Rafael Cardoso é homofóbico. — Mago Gallico (@MagoGallico) June 30, 2023

