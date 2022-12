Após crise, Rafael Cardoso está escalado para novela da Globo; conheça a história

Separado da influenciadora digital Mari Bridi, o ator Rafael Cardoso está focado em sua carreira. Recentemente, o famoso confirmou que está de volta aos estúdios da TV Globo para gravar uma nova novela.

Segundo ele, o seu próximo personagem poderá ser visto em “Amor Perfeito”, novela que está prevista para a faixa das 18 horas, substituindo “Mar do Sertão”. A confirmação veio por meio de um stories, onde o ator caminha pelos corredores da TV Globo: “Começando o processo da nossa nova novela. O pessoal trabalhando lá no fundo”.

Segundo o Observatório da TV, a novela escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, será uma produção de época e estreia em março de 2023, além de contar com 161 capítulos. No enredo principal, Isabelle Drummond vive a protagonista Maria Elisa (Marê), uma moça forte e destemida, que no começo se forma em Administração em São Paulo para assumir os negócios do pai, Leonel Rubião (Paulo Betti).

Após terminar casamento, Rafael Cardoso beija Jojo Todynho no "Central da Copa" (Reprodução/Globo)

A família é uma das mais ricas de São Jacinto, cidade fictícia de “Amor Perfeito”. Eles também comandam um importante hotel. Porém, antes de retornar para casa, ela conhece Orlando (Elzio Vieira), um estudante de Medicina, por quem se apaixona e pretende se casar, mas o romance é atrapalhado por Gilda (Mariana Ximenes), madrasta de Marê.

Logo na primeira fase, a protagonista de “Amor Perfeito” descobre que está grávida e para salvar seu filho foge. No meio do caminho, dá à luz a um menino, mas acaba capturada pela polícia. Marê acaba sendo presa e o bebê é deixado na porta da Irmandade de Clérigos de São Jacinto.

Depois de um tempo, a história mostra o filho de Marê sendo criado por sacerdotes aposentados e, depois de oito anos, ele acaba chamando atenção das pessoas pelo seu carisma. Já Marê consegue liberdade condicional e deixa a prisão com o auxílio do advogado Júlio (Rafael Cardoso).

O elenco de “Amor Perfeito” conta ainda com também com Marcelo Medici, Guito, Rafael Sieg, Babu Santana, Felipe Camargo, Isabel Fillardis, Juliana Alves e Levi Asaf.

