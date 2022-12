Aos 93 anos, Fernanda Montenegro deixa novela e rompe com a TV Globo

Aos 93 anos, Fernanda Montenegro deixou o elenco fixo da TV Globo. A veterana afirmou que não renovou seu contrato com a emissora, após 41 anos de parceria. Ela também falou sobre “Terra Vermelha”, novela que vai substituir “Travessia”.

Segundo o site Caras, com informações do jornalista Lauro Jardim, do O Globo, a veterana da TV desistiu de fazer a novela de Walcyr Carrasco, prevista para estrear em 2023, para não se comprometer com um trabalho de longa duração, afinal, são mais de 200 capítulos previstos.

No entanto, este não será o encerramento da carreira de Fernanda Montenegro, que pode voltar para a emissora em trabalhos mais curtos e participações especiais. Além disso, ela segue atuando no cinema, onde vai estrear o filme “Ana Vitória”, de Andrucha Washington, e nos palcos de teatro.

Fernanda Montenegro como Dono Picucha, em "Doce de Mãe" (Foto: Reprodução/Instagram)

Já na novela escrita por Walcyr Carrasco, o mesmo autor de “Chocolate com Pimenta”, a atriz veterana estaria escalada para contracenar com Gloria Pires, com quem já trabalhou em “Belíssima”, trama de 2005.

Segundo o site Notícias da TV, Fernanda Montenegro viveria Cândida, uma mulher que sabe todos e os mais obscuros segredos da poderosa Irene, personagem que será interpretada por Gloria. Na novela da Globo, a personagem será dona de um bar musical, onde ela trabalha com algumas garotas de programa.

LEIA TAMBÉM: Vidente e infelicidade de Ari: A reviravolta em “Travessia” vai começar

Bia Falcão de 'Belissíma' (Foto: Divulgação)

Durante o tempo, Candida foi conhecendo muitas pessoas e ouvindo muitas histórias e, por causa disso, ela é uma mulher que sabe de tudo que acontece na cidade fictícia de “Terra Vermelha”. Porém, a idosa tem um grande segredo guardado, de Irene, a vilã do folhetim, que ainda não tem uma atriz escalada.

Faltando muito tempo para estrear no horário nobre da TV Globo, a novela de Walcyr Carrasco ainda está tendo suas histórias criadas e, por isso, a história da personagem que seria de Fernanda Montenegro pode sofrer algumas mudanças até as gravações começarem. Além disso, uma novela é uma obra aberta, ou seja, tudo pode mudar mesmo depois do lançamento.

A novela da Globo deve contar com Larissa Nunes, escalada para viver a protagonista Aline, uma das mulheres que conhecem Candida. Para quem não lembra, ela deu vida à professora Letícia em “Além da Ilusão”.

LEIA TAMBÉM: Ritual de fim de ano de Jojo Todynho é revelado e pode te deixar de queixo caído