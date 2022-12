Entenda por que Sabrina Sato disse que sente “tesão” pela cantora Pabllo Vittar

Pabllo Vittar foi uma das convidadas do “Saia Justa”, programa exibido pelo GNT e que tem Sabrina Sato como uma das apresentadoras e, durante a atração, elas falaram sobre diversos assuntos, como sexualidade e energia sexual.

“Quando você é uma mulher ou um homem que tem uma energia sexual elevada, pode assustar a outra pessoa”, afirmou Pabllo, após ouvir de Sabrina Sato que “muitas vezes as pessoas se encantam pela persona do artista e não por quem ele é de fato”.

Em seguida, a nova jurada do “The Masked Singer Brasil” falou sobre o prazer que sente ao ver a drag queen no palco: “Ver a Pabllo no palco me dá tesão. Todo mundo que a vê no palco sente o poder dela e isso dá tesão”, disse uma das apresentadoras do “Saia Justa”.

Com muito bom humor, Pabllo Vittar não discorda da famosa e disse que vive “um momento sexualmente feliz da própria vida”.

Sabrina Sato também falou sobre um momento íntimo com o ator Duda Nagle. Segundo a apresentadora, o marido chegou a se questionar se aguentaria namorar com ela, que era conhecida por sua imagem sensual: “Quando estou trabalhando muito, chego em casa e não me acho sexy. Fiz a Zoe no Carnaval”, contou a famosa, que disse ainda que o ator mudou de ideia ao perceber que ela é uma pessoa comum fora dos palcos.

Salário de Sabrina Sato no “The Masked”

Sabrina Sato não ficará apenas no GNT, canal fechado do grupo Globo. Após deixar a Record TV, a ex-BBB foi confirmada como a nova jurada do “The Masked Singer Brasil”, onde deve ganhar uma bolada.

Cachê de Sabrina Sato no "The Masked Singer Brasil" é revelado (Reprodução/Globo)

Segundo o site “Observatório da TV”, Sabrina Sato deve receber cerca de 20 mil reais mensais durante seis meses, período que vai trabalhar no programa apresentado por Ivete Sangalo. O valor é o mesmo para os demais jurados, como o ator Mateus Solano, que entrou no lugar de Rodrigo Lombardi.

A chegada de Sabrina ao reality musical foi anunciada no “Encontro com Patrícia Poeta”, onde a apresentadora entrou com uma máscara de zebra: “Eu estou muito feliz que agora eu faço parte do The Masked Singer Brasil. É um programa de muito sucesso”.

