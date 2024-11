Ronnie Von hospitalizado: Há boas notícias sobre o seu estado de saúde

O apresentador está em repouso, após queda no jardim de casa

O silêncio do apresentador Ronnie Von nas redes sociais, após o acidente doméstico desta sexta-feira, 8 de novembro, preocupa os fãs. Mas, Maria Cristina Rangel, sua esposa, deu notícias do cantor, de 80 anos, e tranquilizou a todos.

ANÚNCIO

Leia também: “Triste”: Ronnie Von se despede do amigo Agnaldo Rayol

Qual o estado de saúde de Ronnie Von após cair em casa?

Nada de grave aconteceu com o apresentador da RedeTV!, segundo Maria. Agora, ele segue em recuperação, após o grande susto que deu em todos: “O importante é que agora está em repouso e fora de perigo”, disse ela.

Inclusive, foi a própria esposa que insistiu para que o cantor fosse ao hospital para fazer alguns exames depois que ele bateu a cabeça com força no chão de sua residência, durante uma caminhada pelo jardim.

“Ele bateu a cabeça com força. Como já tem uma área da cabeça com insensibilidade por conta de um implante capilar, não percebeu a gravidade de imediato”, comentou ela ao ser entrevistada pela CNN Brasil.

Ronnie Von O cantor, de 80 anos, bateu a cabeça ao cair enquanto caminhava pelo jardim de sua casa (Reproduç)

Leia também:

O que dizem os exames médicos sobre a saúde de Ronnie Von

Atendido numa clínica particular, em São Paulo, Ronnie Von passou por exames específicos, incluindo eletroencefalograma e avaliação neurológica, que não encontraram nenhuma anormalidade.

No entanto, Maria Cristina Rangel alegou que o marido precisa ficar 48 horas em repouso para observação e, por isso, cancelou sua participação no Teleton de 2024, que aconteceria neste sábado, 9 de novembro, no SBT.