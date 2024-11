“Triste”: Ronnie Von se despede do amigo Agnaldo Rayol

O cantor e apresentador Ronnie Von usou suas redes sociais nesta segunda-feira para se despedir de seu amigo Agnaldo Rayol, que faleceu aos 86 anos, em São Paulo.

“Que Deus lhe receba de braços abertos meu querido amigo! Triste acordar com a notícia da sua partida”, escreveu Ronnie em uma postagem no Instagram.

Em entrevistas anteriores, Ronnie disse que conhecia Rayol há mais de 50 anos e o cantor foi o primeiro a acreditar nele, quando começou sua carreira.

COMO FOI A MORTE DE AGNALDO RAYOL

De acordo com a família do cantor, Agnaldo Rayol sofreu um acidente dentro de casa, um apartamento onde morava, em Santana, na cidade de São Paulo.

Agnaldo estava acompanhado de um cuidador e chegou a ser socorrido pelo SAMU e chegou a ser internado no hospital, antes de falecer.

A família emitiu uma nota:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada. Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve”.